Rakušan: Odjíždí tisíc uprchlíků denně

Hlavně doufáme, že Evropská komise splní to, co řekla, že od června bude spuštěn registrační systém. Ve středu jedu jednat do Bruselu s eurokomisařkou (pro vnitřní věci) Johanssonovou, kde se připravujeme na předsednictví v EU. Budu zdůrazňovat, že příslib byl od začátku června. To nám výrazně pomůže. Česko pak bude vědět, kdo kde je zaregistrován.

Lze to špatně dohledat. Když nejsme hraniční zemí, tak nevíme pořádně, kam jdou. Velmi hrubý odhad je, že když sem vstoupilo 350 tisíc uprchlíků a zůstává nějakých 300 tisíc, tak polovina z těch 50 tisíc lidí, co už ČR opustili, šla zpět na Ukrajinu a polovina šla někam dál.

Ano, lustrace jsou důkladnější a těch lidí je tam dohledáváno statisticky prokazatelně více. Přesně vám to neřeknu, ale vím, že ze stovky to bylo nějakých třicet lidí, tedy méně než jedna třetina. Kvůli podezření na dvojí občanství už bylo prověřováno v ČR více než 5000 lidí. Nerozdělujeme však, jakého původu tito běženci jsou.

Hlavně při zápisech do škol. Pokud teď máme představu, že 75 až 80 procent lidí je na svých místech, tak je to poměrně vypovídající údaj. Teď potřebujeme akutně vědět stavy těch, kteří budou chtít jít do školy, to je nejdůležitější věc. A při zápisu do škol chceme sbírat i další údaje, využít toho k maximálnímu možnému sběru dat, což bude asi nejrozhodnější moment.