Rakušan: ANO se probralo, mluvit umí i někdo jiný než Babiš

„Hnutí ANO se probralo a jsem za to rád. Dříve ho reprezentoval jen Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek. Teď ostatní ukazují, že také umějí mluvit,“ uvedl Rakušan v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News.

A doplnil, že je to dobře. „Zasloužíme si tvrdou opozici,“ uvedl v diskusi s místopředsedkyní Sněmovny za hnutí ANO Janou Mračkovou Vildumetzovou.

Poslední dobou se spekuluje také o kandidatuře šéfa hnutí ANO Andreje Babiše na post prezidenta. Vildumetzová to však v debatě popřela. Pokud by nicméně kandidoval, podpořila by ho.