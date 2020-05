Radnice Sokolova nechala před pietou u památníku odnést americkou vlajku

„Nerozumím důvodu, proč se ještě jednatřicet let od revoluce v našem městě odstraňuje americká vlajka. Vlajka armády, která osvobodila naše město včetně tábora, kde mrtvé zajatce nalezli, a postarala se o jejich důstojné pohřbení. Kdyby se psal třeba rok 1988, tak tomu asi rozumět budu, ale teď? Je mi to nesmírně trapné. A smutné,“ uvedl na Facebooku Balatka.

„Bylo to spontánní rozhodnutí, které mělo jeden jediný cíl, a to jasně stanovit, že naše pieta v tomto případě patří právě, a především padlým ruským zajatcům, kteří mají v těchto místech hromadný hrob, a žádný americký voják zde podle mých informací pochován není. Zpětně uznávám, že to patrně byla chyba, a netvrdím, že jsme lidé, kteří nechybují,“ komentovala na stejné sociální síti sokolovská starostka Renata Oulehlová (ANO), která se na oplátku pustila do Balatky, že na věc veřejně upozornil a chtěl po vedení města vysvětlení.