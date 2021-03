Tisková konference po jednání vlády

Šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale již v minulém týdnu avizoval, že po 21. březnu nelze očekávat velké rozvolnění. Na páteční tiskové konferenci Blatný uvedl, že on sám si osobně dovede představit, že by se maximálně lidem prodloužila vzdálenost od domu, mohli by například sportovat mimo katastr obce.