Psychiatrička, která se starala o Babiše juniora, dostala místo ve vládní radě

Vznik Rady vlády pro duševní zdraví byl schválen na konci srpna, zřízena byla počátkem října. Protopopová do funkce nastoupila před třemi týdny, informovala MF Dnes.

Tajemníka do funkce jmenuje premiér po dohodě s ministrem zdravotnictví. Podle Babiše není Protopopová kontroverzní.

„Je to osoba, které záleží na řešení duševního zdraví našich obyvatel. Jakou máme dneska koncepci? Když má někdo problém, tak ho zavřeme do Bohnic. Paní Protopopová přichází s reformou psychiatrické léčby a říká, že zkrátka budeme lidem pomáhat doma nebo v jejich bydlišti,“ uvedl v pátek premiér.

Ona za to nemůže, že můj syn byl její pacient

Protopopovou údajně Babišovi navrhl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Samozřejmě jsem měl k tomu výhrady, ale podpořila ji odborná veřejnost. Nikdy jsem nezaznamenal, že by někdo řekl, že to není odborník. Takže když mi ji pan ministr Vojtěch navrhnul, tak samozřejmě jsem ji jmenoval. Ona za to nemůže, že můj syn byl její pacient,“ doplnil Babiš.