Prymula: Na fotbal do Budapešti bych jel jen s plným očkováním

Určitě to rizikem je. V dnešní době, byť je situace ve většině evropských zemí vcelku příznivá, tak hromadné akce ještě určitě rizikové jsou. Notabene bez jakýchkoliv opatření. Myslím, že to správný přístup není.

Pořád je tam půlka obyvatel, mezi kterými se může to nakažení šířit. Padesát procent určitě nestačí na to, aby se šíření zastavilo. Mutace delta (indická) je popisována tak, že jeden případ je schopen nakazit až osm lidí, takže to na hromadných akcích může vést k rychlému rozšíření.