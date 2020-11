První vakcíny proti covidu dorazí v lednu či v únoru, slibuje ministr

Česká republika má podle jeho slov zájem o čtyři miliony dávek vakcíny proti onemocnění covid-19 od americké firmy Pfizer, což by vystačilo pro dva miliony lidí. První vakcíny by podle něj mohly do ČR dorazit v lednu či únoru. „Je možné, že první vakcíny by mohly do České republiky dokonce dorazit i před koncem roku. Já bych spíš řekl, že to bude leden, únor," uvedl Blatný.