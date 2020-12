Průzkum: Většině Čechů by nevadilo zpřísnění. Přes svátky se ale omezovat nehodlají

Zpřísnění opatření na čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES by nevadilo 57 procentům lidí. Se zpřísněním by podle ředitele společnosti Median Přemysla Čecha neměli problém hlavně voliči vládních stran.

„Zpřísnění protiepidemických opatření by nevadilo voličům ANO na úrovni 70 procent, voličům ČSSD na úrovni 74 procent a voličům KSČM na úrovni 76 procent. Zároveň by to nevadilo starším lidem, což je pochopitelné, protože ti nemusí nikam moc jezdit,” řekl rozhlasu Čech.