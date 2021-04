Proti odvolání se budu bránit, tvrdí bývalý ředitel ze Semil

Udělal bych totéž. Děti mají svá práva a mají chodit do školy a to je pro mě na prvním místě.

Četl jsem, co vedení města napsalo, a myslím si, že to není korektní. Hlavním důvodem mého odvolání, a město to tak napsalo i do usnesení (ze zasedání rady města – pozn. red.), je, že jsem opakovaně porušil mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. A tak to mělo i zůstat.