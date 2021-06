Propásli jste druhý termín očkování? Zkuste obvolat ostatní centra, radí koordinátor

Jak to řešit, když člověk nepřijde na druhou dávku očkování a odjede na dovolenou, což stát jako důvod pro změnu termínu neuznává? Propadá mu očkování, jak dříve naznačila hlavní hygienička Pavla Svrčinová?

To už je pak starostí toho daného člověka, aby si někde zajistil druhý termín. Nikdo ho samozřejmě jen tak garantovat nemůže. Doporučený postup České vakcinologické společnosti říká, že pokud člověk nestihne v termínu druhou dávku, měl by ji absolvovat, co nejdřív. Nic víc k tomu bohužel není.

Takže lze po propadnutí druhého termínu sehnat nějaký pozdější? Jen tedy člověk musí sám obvolat očkovací místo a požádat je o nový termín? Předpokládám, že očkovací centrum, kde dostal první dávku a druhou promeškal z důvodu dovolené, nemusí vyjít vstříc, takže bude muset občan hledat jinde?

Ano, protože vakcíny jsou na počty a tím by tento člověk sebral druhou dávku někomu, komu termín vychází správně. Je to pak o štěstí, jestli někde něco bude.

Ono těch důvodů, které lidi uvádějí, je hodně, ale všem je jasné, o čem to v naprosté většině opravdu je. Prostě o dovolených.

Pokud lidé budou hledat druhý termín v jiném centru, musí si dávat pozor na to, aby se tam očkovala stejná vakcína, kterou už dostali? Například, pokud jsem byl očkován Pfizerem, nemohu využít druhý termín u praktického lékaře, protože ten disponuje jinými vakcínami?

Ano, nic jiného dostat nemůžete. Obě dávky musíte dostat od stejné vakcíny.

A když se mi náhradní termín pro druhou dávku sehnat nepovede, může se stát to, o čem mluvila hygienička Svrčinová, že propadne certifikát a celý proces očkování budu muset absolvovat znovu?

Pokud bychom se bavili o tom, že by se druhá dávka měla aplikovat až po pěti, šesti měsících nebo podobně, tak pak se musí udělat očkování znovu, obě dávky.

V takovém případě bych ale dostal tři dávky vakcíny, která je schválená jako dvoudávková...

To je jako u jiných očkování, když propadnou a musíte je absolvovat znovu od začátku. To není žádná novinka, týká se to očkování i proti jiným infekčním nemocem. Například u klíšťové encefalitidy je třídávkové očkování a jednou za x let je přeočkování. Když ale za pět let nepůjdete a vzpomenete si až po osmi, tak už se budete muset kompletně očkovat znova. V tomto by problém být neměl.

Například v Česku nejrozšířenější Pfizer má interval mezi dávkami 42 dní. Kdybych termín dostal po dvou nebo třech měsících, musel bych také začít od začátku?

Tři měsíce jsou v pohodě.

Jak často se u vás v Plzeňském kraji setkáváte s případy, že lidé dají přednost dovolené a nedorazí na druhý termín?

Jsou to v tuto chvíli asi desítky lidí týdně. Těžko vám ale někdo řekne, co z toho je zdravotní indikace, dovolená nebo pracovní cesta v zahraničí a podobně. Ono těch důvodů, které lidi uvádějí, je hodně, ale všem je jasné, o čem to v naprosté většině opravdu je. Prostě o dovolených.

Kontrolují se nějak na očkovacích místech důvody odřeknutí druhé dávky? Hlavní hygienička Svrčinová před časem tvrdila, že v očkovacích centrech budou vyžadovat v případě posunutí druhé dávky například potvrzení od lékaře o prodělání nemoci. Děje se tak?