Prodloužené víkendy: Jak vychází svátky a Vánoce

Z hlediska plánování volna vycházejí letos oba červencové svátky ideálně. Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu roku 863 si připomeneme v pondělí 5. července , na což den na to 6. července naváže připomínka upálení mistra Jana Husa v roce 1415.

Lidé tak získají ve spojitosti s víkendem čtyři volné dny. Zájemci, kteří v příštím týdnu půjdou na očkování proti covid-19, by nicméně měli mít na paměti, že jim druhý termín může vycházet právě na červencové svátky. A dovolená není podle úřadů důvodem termín přerezervovat.

Pro ty, kteří si rádi prodlužují volno v období Vánoc, je letos nezbytností ponechat si v zásobě dostatek volných dnů. Vánoční svátky sice nabízejí hned tři volné dny od 24. do 26. prosince, ale připadají na pátek, sobotu a neděli. Pokud tedy člověk bude chtít mezi svátky dovolenou, ať už sám, nebo proto, že to požaduje zaměstnavatel, bude ho to stát pět dní dovolené.