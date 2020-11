Proč je na tom Praha lépe než jiné regiony? Testování a home office

Ministerstvo zdravotnictví zatím stále v rámci boje s epidemií onemocnění covid-19 a vyhodnocování opatření postupuje celostátně. V tomto pohledu má republika jasně nakročeno do třetího stupně na škále protiepidemického systému (PES), který znamená rozvolňování opaření. Před zhruba třemi týdny se ale situace v jednotlivých krajích začala lišit a tyto rozdíly se stále prohlubují.

Zatímco v říjnu byla nejhorší situace a čísla v Praze, nyní patří metropole k pomyslným premiantům a virus se zde šíří pomaleji než jinde. Oproti tomu regiony, které v říjnu vykazovaly málo případů a situace v nich byla klidná, nyní zažívají to, co tehdy Praha.

Babiš: Nevypadá to dobře. Čísla neklesají tak, jak jsme si představovali

„Ukazuje se, že v místech, kde je dostupnost komplikovaná, se někteří lidé testování radši vyhnou a nikam nejdou. To samozřejmě nehodí žádného pozitivního, proto mají zpočátku tyto regiony nižší čísla, ale jak takový člověk chodí mezi lidmi, tak nákazu dál šíří a pak je to jen otázka času, než to v daném regionu bouchne,” míní epidemiolog Chlíbek.