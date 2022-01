Pro třetí dávku si letos přišlo již půl milionu lidí

V rámci dospělé populace má ukončené očkování 73,4 procenta lidí, při zahrnutí celé populace je proočkovanost na úrovni 62,7 procenta, přičemž očkovat se mohou děti od pěti let.

Od 1. do 10. ledna se nákaza potvrdila u 57 271 lidí. Lidí bez očkování i plně očkovaných bylo shodně kolem 46 procent z nich. Zbytek byli lidé s nedokončeným očkováním nebo naopak přeočkovaní.

Na 100 000 neočkovaných připadá v lednu v týdenním průměru téměř 480 nových případů, mezi očkovanými bez posilující dávky 417 případů. Na zhruba 100 na 100 000 obyvatel za týden v lednu vzrostl i počet nakažených po třetí dávce. V absolutních číslech tvoří asi 5,6 procenta a jejich průměrný věk je 57 let, u očkovaných dvěma dávkami 38 let a u neočkovaných 29 let.