Připraví se Prymula, Blatný. Opozice si utahuje z návratu Vojtěcha do čela zdravotnictví

Hamáček: Vojtěch by měl vysvětlit, jak to bylo s rouškami. Maďara si cením Domácí

„A co víc, ministr Arenberger odchází po sérii nekonečných skandálů jen proto, aby se na jeho místo vrátil Adam Vojtěch, který je spojovaný s neprůhlednými zakázkami ohledně nákupů ochranných pomůcek ze začátku pandemie,” doplnil.

Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana měl Arenberger odstoupit mnohem dříve, neměl být nikdy ani ministrem jmenován. „Jednoznačně se ukazuje totální neschopnost premiéra vybrat si schopné a slušné lidi do své vlády. Už sahá po těch, které on sám pro neschopnost vyhodil, což považuji za politickou zoufalost,” řekl Novinkám.

Podle něj je navíc v této chvíli naprosto zřejmé, že do této vlády žádný skutečný odborník jít nechce.

„Usvědčený podvodník a lhář nemá ve vládě co dělat. A Adam Vojtěch se teď skoro rok od svého odchodu náhle rozhodl, že to znovu chce dělat - to ukazuje, že už se toho vládního cirkusu nechce účastnit vůbec nikdo,” napsala Novinkám v SMS.