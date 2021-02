Primářka Letanovská z ARO: Lékaři někdy potřebují odvahu

Co vás vedlo k tomu použít tento čtyřicet let starý lék na parazity, vši nebo svrab k léčbě covidu-19?

V posledních měsících se o něm šíří informace ze světa i zemí Evropské unie, kde byl tento lék úspěšně podáván pacientům s covidem. Zdá se, že díky němu měli lehčí průběh. To znamená, že měli méně závažné komplikace, dřív se zotavili a dřív zbavili viru. Na základě toho podala Slovenská společnost anesteziologů a resuscitační medicíny žádost na ministerstvo zdravotnictví. Pan ministr žádosti vyhověl, umožnil tento lék přivézt a bez registrace ho experimentálně používat.

Jak ho používáte?

Lék se podává ústně ve formě tablet. Protože se jedná o experimentální lék, je zapotřebí souhlas pacienta. Na začátku jsme ho jednou podali i tak, že si ho pacient sehnal a přivezl sám. V případě, že je pacient v umělém spánku, protože potřebuje umělou plicní ventilaci, je lék podáván žaludeční sondou.

Kdy jste začali a jaké máte výsledky?

Jsou to více než dva týdny, co ho používáme. Na hodnocení dopadu na průběh onemocnění a na celkový výsledek je tedy příliš brzy. Na jedné straně se zdá, že se pacienti snadněji zbavují viru a stávají se negativními po relativně krátké době od užití, a to i pacienti, kteří měli relativně vysokou virovou nálož. To je ale jen jeden parametr, další parametr je ten, jak na tom jsou po klinické stránce (zdravotně). Stav některých pacientů se zlepšil, ale potom jsou jiní, u nichž se stav nezlepšil přesto, že se viru zbavili.

To onemocnění je tak závažné, a tak těžce poškozuje plíce, že se někteří pacienti sice zbaví viru, ale jejich stav se dále zhoršuje, a mohou dokonce zemřít na selhání dýchání. Na jakékoliv závěry potřebujeme delší čas a mnohem víc pacientů.

Kolik pacientů jste vyléčili?

My jsme covidové ARO, respektive ARO s covidovým oddělením.

V naší nemocnici jsou další dvě oddělení, kde pacientům ivermektin podávají. Každý nakažený pacient, který má příznaky covidu a souhlasí, tak tento lék u nás dostane. Někteří nakažení pacienti se k nám na ARO z jiných oddělení vůbec nedostali, jiní dostali a byli doléčeni u nás.

Můj odhad je takový, že nějakých 25 pacientů bylo v našem ústavu zaléčených, nikoliv vyléčených, nepovažovala bych je za vyléčené, na to je ještě brzy. Dva týdny je velmi krátká doba i na velmi dobrý průběh covidu.

Je použití ivermektinu pro účely léčení covidu bezpečné?

Vzhledem k tomu, že se ivermektin používá čtyřicet let a ve světě ho užívaly miliony lidí, se dá říct, že je ten lék dobře vyzkoušený a je i dobře otestovaná jeho tolerance. Zdá se, že je velmi dobře snášený. Slovenské Národní toxikologické centrum vydalo doporučení, jak se stavět k příliš vysokému dávkování při léčbě covidu. I při náhodném užití desetinásobku doporučené dávky jsou nežádoucí účinky tohoto léku mírné a zvládnutelné.

Jak vlastně lék v těle funguje?

In vitro studie, to znamená mimo tělo pacienta, potvrdily tři základní mechanismy, kterými by mohl lék účinkovat. Je to ale samozřejmě potřeba potvrdit in vivo, to znamená v těle pacientů. Nicméně se zdá, že brání množení viru. Lék má všeobecně protizánětlivé účinky a praděpodobně brání přechodu viru z obalu buňky do jádra.

Kdy je nejlepší lék nasadit?

Vzhledem k předpokládanému mechanismu účinku léku a jeho předpokládané schopnosti umožnit tělu zbavovat se rychleji viru, vše nasvědčuje tomu, že největší benefit by mohl být v počátečních stádiích. Tedy ve chvíli, kdy má pacient potvrzenou infekci a začnou se u něj projevovat příznaky. Jinými slovy v době, kdy se virus množí a je možné zabránit těžkým příznakům.

Máte nějaký příklad z vaší praxe, kdy se někdo díky ivermektinu vyléčil?

Máme případ jedné starší pacientky s pokročilou rakovinou, která potřebovala kyslík z přístrojů a po podání ivermektinu, po nějakých třech čtyřech dnech byla negativní. PCR test ukázal, že už v sobě nemá virus, potřeba kyslíku se snižovala a přibližně po pěti dnech jsme ji přeložili na standardní oddělení bez potřeby kyslíku.

Podáváte ivermektin v kombinaci s dalšími léky?

Podáváme všechny léky, které se pro koronavirus doporučují. Nemáme zatím žádný kauzální lék, které by to onemocnění vyléčil tak, jako antibiotika vyléčí bakteriální infekci. Máme doporučenou podpůrnou léčbu a z těch nejověřenějších to jsou asi tyto: vitaminy C a D, zinek, antibiotika, které mají předpokládaný antivirový efekt, kyslík a ve zvlášť těžkých případech krátkodobě i dexametazon.

Vzala byste si ivermektin vy sama?

Já jsem zatím nebyla infikovaná koronavirem, ale kdybych byla a měla ho k dispozici, tak bych si ho určitě vzala.

Teď když máte vlastní zkušenost, co byste vzkázala svým českým a slovenským kolegům?

Nejdřív bych vysvětlila, proč jsme se do toho pustili i přesto, že lékaři mají rádi léčbu, která je takzvaně evidence based (podložená důkazy), nebo ověřená randomizovanými studiemi, kde jsou ta data neprůstřelná. To zatím chybí.

Ale v takto těžké krizi, kdy máme spoustu nakažených pacientů a jejich stav se zhoršuje, kapacita nemocnic přestává stačit, umírají lidé, přičemž lék prokazuje v jiné indikaci bezpečnost, jsme jinou volbu neviděli.

Pustili jsme se do toho, protože nechceme sedět se založenýma rukama a čekat, na to, až studie za půl roku prokáží jeho účinnost. Řekli jsme si, že vzhledem k tomu, že riziko je malé, tak do toho půjdeme a budeme ho podávat.

Když je tu jakákoli, byť malá vidina toho, že by mohl průběh nemoci zmírňovat, případně snižovat stupeň komplikací, tak to stojí za to, protože zvyšuje pacientovu šanci.

Jak to bude dál, jaký je mezi lékaři o tuto formu léčby zájem?

Pokud mám správné informace tak ministr zdravotnictví Marek Krajčí avizoval, že bude dovezené další velké množství léku do lékárny, tak, aby ten lék mohl být použitý v ambulantní sféře a bude na rozhodnutí jednotlivých lékařů, jestli se rozhodnou ho pacientovi s jeho souhlasem podat.

Lék bude dostupný na předpis, což je správně, protože lékař pacienta poučí o nežádoucích účincích. Všeobecní lékaři by ale k tomu potřebovali doporučení. Bylo by proto v tuto chvíli výborné, kdyby ministerstvo zdravotnictví dodalo doporučení, jak lék podávat a co sledovat.

Část lékařů má velký zájem i proto, že se někteří pacienti na tento lék dotazují a rádi by ho dostali. Jiní jsou naopak skeptičtí, což je úplně pochopitelné vzhledem k tomu, že ještě nejsou větší studie, které by jeho účinnost v této indikaci potvrzovaly. Takže bych řekla, že to je velmi živé a diskutované téma mezi ambulantními i nemocničními lékaři. Snaží se navzájem načerpat zkušenost a možná i odvahu k tomu, aby ivermektin začali používat.

Myslíte, že schválení ministerstvem dodalo lékařům odvahu?

Myslím, že ano, protože ministerstvo zdravotnictví je autorita. Toto není první lék, který byl schválen pro experimentální léčbu. Ministr zdravotnictví vycházel z dostupných informací, že je prokázána bezpečnost v jiné indikaci. Myslím, že to zvýšilo odvahu lékařů lék použít. Velmi důležité je také to, že ministr nezůstal jen u schválení, ale zajistil i dovoz. Lék se musí stát dostupným za přiměřenou cenu, aby byl k dispozici i fyzicky tak, aby si ho pacienti nemuseli sami vozit ze zahraničí.

Český premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Právo uvedl, že vám kvůli ivermektinu volal. Co ho zajímalo?