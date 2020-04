Přijímací zkoušky na vysoké školy budou 15 dní po jejich otevření

Přijatí uchazeči budou pak moci dodat dodatečně maturitní vysvědčení, a to 45 dnů po zápisu na vysokou školu. Doposud totiž není jasné, kdy se budou konat maturitní zkoušky. Podle dříve přijaté novely by se měly konat 21 dní po znovuotevření středních škol.

Podle této novely z pera ministra školství Roberta Plagy (ANO) by měly mít vysoké školy možnost organizovat přijímací zkoušky i na dálku. On-line formou by se pak měly konat i státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertačních prací.

Pokud by se státnice nemohly uskutečnit na dálku, mělo by to být po otevření škol. Školy navíc budou mít možnost akademický rok prodloužit.