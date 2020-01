Přijdete někdy, pane premiére? interpelovali Piráti Babiše. Letos určitě, odpověděl

„Tak to je odpověď, která mě nepřekvapuje, je to jeho styl,“ komentoval šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Interpelace to pro nás jediná možnost, jak se s premiérem potkat, jinak je to skoro nemožné. Ignoruje Sněmovnu, dělá si z toho legraci, proto jsme zvolili tuto formu, řekl Bartoš. „Každý poslanec má možnost se obracet na premiéra, což je nám upíráno, a tak jsme se na něj obrátili. Nezbývá než věřit, že se zúčastní interpelací častěji, než to bylo v minulém roce,“ dodal šéf Pirátů.