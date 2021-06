Přibývá učitelů. Lákadlo vyšších mezd zabralo

„Překvapuje mě, že jich je tolik. Díky novému systému financování přibyla nová místa pro učitele, a pokud se na to lidi našli, tak je to super,“ řekl Právu šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý.

Podle Černého se však spíše vracejí kantoři, kteří před časem kvůli platu změnili povolání. „Z mé osobní zkušenosti plyne, že je víc lidí, kteří se vracejí z jiných profesí, než že by se do školství hnali čerství absolventi. U těch zdaleka nehrají největší roli peníze, ale spíš společenský status. Například se jim nechce do různých rozporných situací s rodiči nebo si nevěří, že by před dětmi obstáli,“ popsal.