Při letu olympioniků do Tokia se porušovala pravidla, uznal ČOV. Zásadní chyby nezjistil

Na palubě speciálu do Tokia bylo nenaočkovaných víc. Nechtěli riskovat těsně před hrami

Na palubě speciálu do Tokia bylo nenaočkovaných víc. Nechtěli riskovat těsně před hrami Domácí

Opatření nastavená Mezinárodním olympijským výborem a organizátory her podle něj byla dodržena. „Navíc závěrečné testování pasažérů probíhalo nad rámec stanovených povinností co nejblíže k odletu, aby byla co největší možnost odhalit případnou nákazu,” uvedl Šuman.