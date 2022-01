Prezidentovi důvěřuje 36 procent lidí

Z podrobnější analýzy dále vyplývá, že častěji prezidentovi důvěřují či méně nedůvěřují lidé ve věku od 60 let výše, dotázaní z obcí a malých měst s populací od 800 do 2 tisíc obyvatel, obyvatelé Libereckého nebo Zlínského kraje, důchodci, věřící katolíci, ti, kdo se politicky řadí jednoznačně nalevo nebo do levého středu, a voliči ANO, ČSSD, KSČM či SPD.