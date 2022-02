Českem od úterý projedou americké konvoje, celkem 700 vojenských vozidel

„Americké jednotky pojedou v nočních až brzkých ranních hodinách tak, aby minimálně zasahovaly do silničního provozu. Každý konvoj bude rozdělen do skupin s rozestupy mezi sebou,” uvedlo ministerstvo.

To se bude konat v první polovině března, zúčastnit by se ho mělo řádově několik desítek kusů techniky. Do cvičení se zapojí američtí a čeští vojáci, kteří se připravují do hotovostních sil NRF (Nato Response Force – síly rychlé reakce NATO).