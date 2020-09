Přestřihl neoznačený kabel, dostal pokutu

Přesvědčil se o tom dvaačtyřicetiletý Petr ze Šumperka, který se letos v dubnu pustil do zateplování svého staršího domu, který si pořídil před pěti lety. Stál před rozhodnutím, co udělat se starou plechovou skříňkou, kterou měl na fasádě svého domu, a jak se později ukázalo, stejná byla také na některých dalších domech v okolí.

„Mám pěknou novou elektroskříňku označenou ČEZ a vedle ní je tato stará. Na ní je napsáno jen tužkou snad před 25 lety ‚Rozvaděč nezakrývat‘. Nikdo se o tu skříňku celých pět let, co dům mám, nestaral. Dvířka od ní byla rozpadlá, musel jsem je sám zalepit,“ popsal Právu Petr.

„Ale asi hodinu poté, co je dělníci pracující na domu přestřihli, začali chodit sousedi, že jim nejde televize. A vyšlo najevo, že ty dráty jsou funkční a vedou od našeho domu. Začali jsme pátrat a telefonovat a zjistili jsme, že jde o rozvaděč bývalého Českého Telecomu a že existuje nějaká společnost Cetin, které to teď patří. Dovolali jsme se na Cetin. Jsme prý vinni, měli jsme se zeptat,“ divil se Petr.

„Zástupce telekomunikační firmy nám poté řekl, že to bude stát sto tisíc a že na nás zavolají policii. Řekl, že za to můžu. Námitku, že to není řádně označené, a jak mám vědět, že z mého domu a přes můj pozemek vede nějaký drát, neuznal,“ konstatoval Petr.