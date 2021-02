Premiér i Blatný chtějí návrat do škol jako Rakousko

„Rakousko připravuje zákonnou normu, která po dobu pandemie umožní, aby testy registrované pro profesionální použití mohly být použity i neprofesionálně, když o to požádá výrobce a dodá potřebné informace,“ řekl Právu Blatný.

„Tak si můžete testy udělat sám, nebo, když jste dítě, vám ho udělá tělocvikář. My jdeme stejnou cestou. Zadal jsem svým náměstkům a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, aby zjistili, jakým způsobem je možné dosáhnout něčeho podobného u nás,“ dodal.

Blatný ujistil, že školáci jsou první, koho se možné rozvolnění dotkne. Avšak situace před 14 dny pro to podle něj byla příznivější než teď. „Toto je cesta, kterou chceme jít. Nedokážu ale říct, kdy se to stane. Problém je v tom, že v současné době i toto znamená výraznou změnu v mobilitě. Ve chvíli, kdy máme nemocnice téměř plné pod střechu, zcela otevřeně řeknu, že se bojíme jakéhokoliv uvolnění,“ podotkl ministr.

Také podle Babiše epidemická situace pořád není dobrá. „Musíme ale také občanům říct, že když budeme dodržovat opatření jako na jaře, tak by se mohly začít rozvolňovat školy, obchody, služby a dále,“ prohlásil v pátek Babiš.

Dodal, že o testech po výtěru z nosu u školáků bude s odborníky diskutovat.

„Určitě by to bylo dobré, protože školy jsou priorita. Budeme o tom intenzivně diskutovat a musíme najít nějaké řešení. Pokud to školy můžou nějakým způsobem realizovat, tak to bude mít podporu,“ sdělil.

Jak už Právo napsalo, Rakousko nakoupilo pět milionů antigenních testů firmy Abbott. Jejich hlavní výhodou je, že se vzorky nesbírají nepříjemným stěrem z nosohltanu, ale pouze odběrem z nosu, kdy se stěr provádí bezbolestně v hloubce dvou centimetrů.

Navíc si jej může provést každý sám a výsledek je hotov do 20 minut. Vše za 135 korun.

Černý: Testy mohou dělat rodiče

„Testy jsou na trhu novinka, máme je k dispozici od konce minulého týdne. Budeme je nabízet všem podnikům, domům pro seniory a školám,“ sdělila serveru Novinky.cz produktová manažerka firmy Alena Bergr.

S tím, že by se testy ve školách měly provádět bez vyškolené asistence, počítá i šéf Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý. Podle svých slov se na tom shodl s představiteli ministerstva školství. Jaký typ testu by to měl být, určuje ministerstvo zdravotnictví, ale to, jak by se testy mohly ve školách uskutečňovat, už je věcí resortu školství.

„Musí to být dobře zvládnutelné. Nejlépe, kdyby se to dělalo mimo školu nebo na začátku vyučování,“ domnívá se Černý.

Přichází proto s návrhem, že testování by provedli rodiče a do školy by posílali jen ty děti, které by měly negativní test. „Ideální by bylo, kdyby se dokázaly najít takové testy, které by si dělali starší žáci sami, nebo u mladších by je udělali rodiče. My jako školy bychom byli ochotni podílet se na distribuci,“ vysvětlil.

„Objevila se připomínka, že by někteří mohli s testy podvádět. To, že by testem zjistili, že je dítě pozitivní, a upravili ho a poslali do školy, považuji za šílené,“ uvedl. V takovém případě by lidé měli pamatovat na možné sankce, které by jim hrozily. „Podvody ale nepovažuji za zásadní problém,“ doplnil.

Obnovit bezodkladně docházku do škol žádá opozice. Její návrhy vesměs kopírují parametry ministerstva školství. Tedy aby se vrátili hlavně žáci 1. stupně, závěrečné ročníky a obnovila se praktická výuka na odborných školách. AntiCovid tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 také navrhuje otevřít část mimoškolních aktivit.

Učitelé by pak měli mít k dispozici dobrovolné očkování a respirátory FFP2. A také by se podle opozice mělo zajistit pravidelné plošné testování po vzoru Rakouska.