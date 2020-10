Přehledně: Jaká opatření začínají dnes platit

platí zákaz vycházení od 21:00 do 4:59

lidé, kteří cestují z a do zaměstnání

je dovoleno venčit psy do vzdálenosti 500 metrů od bydliště

V době od 5:00 až 20:59 platí dosavadní pravidla, tedy pohyb je možný pouze ze stanovených důvodů, kromě cesta do zaměstnání je také možno jít či jet nakoupit, k lékaři, cestovat za rodinnými příslušníky, vyjít či vyjet do parku či do přírody