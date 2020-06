Přehledně: Jak evropské státy přistupují k prostituci

Prostituce je dnes legální a zároveň regulovaná v zemích jako Německo, Rakousko, Nizozemí, Švýcarsko, Maďarsko nebo Řecko. Na mapičce jsou země vyznačené zelenou barvou.

Ženy i muži, kteří tento byznys provozují si musí požádat o pracovní povolení, a jejich činnost se tak stává běžnou živností a podnikáním.

„Na základě tohoto oprávnění sexuální pracovnice musí platit daně a příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,” píše v diplomové práci sociální pracovnice Sára Babej ze společnosti Rozkoš bez rizika, které se prostituci v Evropě věnuje z odborného pohledu.

I tak se ale podle ní zdaleka stoprocentně nedaří, aby se všichni v tomto byznysu oficiálně přihlásili. Znamenalo by to vyjít anonymity, což řada z nich nechce.

To by podle ní byl problém i v Česku. I tak je pro jisté legislativní řešení, ale musí podle ní být šetrně pojaté. Česko je dnes na pomezí legality a ilegality. Jako povolené podnikání je provozování night clubů, ale jako prostituce taková nikoliv, trestným činem je pak kuplířství a obchod s lidmi. Komplexní legislativa neexistuje, jednotlivá města si protituci regulují vyhláškami.

Lidé práci přiznat nechtějí

„Záleží na tom, jak se zákon pojme. Ve chvíli, kdy by existovala živnost, s tím, že by člověk přiznal, že pracuje v sex byzbysu, je to k ničemu, na ten živnosťák pak nikdo nedojde,” řekla Sara Babej Novinkám.

Řešením by podle ní byl třeba anonymní poplatek. „Kdyby se to řešilo jedním ročním poplatkem, který by byl anonymní, třeba jako když si koupíte dálniční známku, tak by se to dalo zvládnout,” dodala s tím, že i tak by lidé do rozpočtu přispěli.

To je právě jeden z nejčastějších argumentů pro legalizaci sex byznysu. Aby lidé, kteřé v něm pracují dnes nelegálně, odváděli peníze do státního rozpočtu. Podle Pirátů by to mohlo být až 10 miliard ročně.

Až 10 miliard do rozpočtu

„V tomto průmyslu se točí zhruba 8 až 10 miliard ročně. Největší skupina lidí, která se sexbyznysem živí, jsou maminky samoživitelky a například koronavirový stav ukázal, že by mohly mít ošetřovné, pokud by to měly jako živnost,“ řekla pro Novinky pražská zastupitelska Eva Horáková, která primárně tlačí na zrušení historické úmluvy OSN, bez jejíhož vypovězení nemůže Česko legalizaci vůbec řešit.

Její vypovězení musí odsouhlasit Poslanecká sněmovna. Ta následně zadá ministrovi vnitra úkol, aby dopisem o vypovězení požádal generálního tajemníka OSN. Výpověď pak nabyde účinnosti až rok od doručení dopisu.

Legální prostituce v bytech

Podobně jako Česko jsou na tom i další evropské země. V zemích jako Finsko, Itálie nebo Španělsko, které na mapičce žluté je nelegální provozování nevěstinců, kuplířství a pasáctví, ale prostituce v soukromých bytech není nelegální.

Země jako Švédsko nebo Francie přistoupily navíc k tomu, že trest za prostituci vztahuje na klienty, samotní pracovníci kriminalizováni nejsou. Organizace hájící práva sexuálních pracovnic a pracovníků však tento přístup kritizují s tím, že vede k nárůstu násilí páchaného na prostitutkách.