PŘEHLEDNĚ: Co se od pondělí změní

V případě dobré epidemiologické situace by mohlo dojít k otevření 2. stupňů základních škol i v Praze a Středočeském kraji. Tam by se také mohli vrátit do školek všechny děti. Finální rozhodnutí padne na vládě ve čtvrtek.

Ve čtvrtek se budou řešit i rozšíření počtu venku trénujících sportovců do 18 let z 12 na 20. Nutný by byl test, platil by i ten ze školy.