Předsednictvo STAN se shodlo na kandidátech na ministry

„V tuto chvíli jsme se na předsednictvu po nějaké debatě shodli na doporučení celostátnímu výboru,“ řekl Rakušan. Nominanty do vlády má právo navrhovat člen předsednictva. „Samozřejmě ale celostátní výbor podle stanov má právo oslovit některého z členů předsednictva, nebo to může udělat na celostátním výboru některý z členů předsednictva, a přijít třeba ještě s dalším jménem, které by vstoupilo na pořad dne,“ doplnil.