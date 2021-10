Předsedkyně TOP 09 Adamová: Chceme zaručený důchod okolo 13 tisíc

Proč by nesourodá trojkoalice Spolu podle vás měla lépe vládnout než jednotné hnutí ANO?

Protože na rozdíl od hnutí ANO nemáme v čele chaota, který sice hodně napovídá, že je dobrý manažer, ale když přijde krize, tak jako manažer selže. A to u nás, a myslím, že mohu mluvit i za koalici Pirátů a STAN, nehrozí.

Koalice Spolu je trochu kočkopes, jak zaručíte lidem, že se při prvních problémech nerozhádáte?

Máme společný cíl. Chceme změnit vládnutí a navrátit se ke slušné politice. Chceme vyřešit věci, které lidí trápí: drahotu, zadlužování země, a ač to nebude snadné, udělat nezbytné reformy. Už jsme ukázali, že jsme schopni dělat kompromisy a po diskusi předkládat návrhy.

Určitě to bude narážet jako každá diskuse. Ale podívejte se na současnou vládu. Dvě strany a nedokážou se na něčem vůbec domluvit, například na důchodové reformě, protože ANO o ní – proto, že je to nepopulární – nechce slyšet.

Vládě vyčítáte drahotu a inflaci. Jak vy byste zabránili zdražování?

Babišova drahota je způsobena nezodpovědným rozhazováním peněz na všechny strany i na věci, které s covidem vůbec nesouvisejí. My bychom určitě obstáli v krizi lépe než současná vláda, protože bychom peníze dávali jen na řešení problémů, a ne na předvolební dárečky. Navíc přes to obrovské zadlužování se nepodařilo zabránit příšernému průběhu celé pandemie.

Co konkrétně chcete dělat proti zdražování?

Jak říkám, nebudeme zemi tolik zadlužovat a roztáčet dál kolo inflace, v které jsme nad průměrem EU a vláda má na tom svůj podíl.

Jaké dárečky podle vás vláda rozdává?

Zvýšila penze nad zákonný mechanismus. Snaží se podplatit a naklonit si státní zaměstnance. Za poslední čtyři roky se ve státní sféře zvyšovaly platy o 10 procent rychleji než v soukromé sféře, která ze svých daní byrokraty živí.

Pokud budete ve vládě, tak těm byrokratům snížíte platy, propustíte je?

Státní správa potřebuje redukční dietu, ale to se týká počtu úředníků, ne jejich platů. Zeštíhlíme státní správu o 13 procent. Je tu např. zbytečných 400 úředníků kvůli EET, protože EET je na několik let zastaveno. Díky digitalizaci a propojení agend to jistě půjde. Na ministerstvu práce se za soc. demokratů zvýšil počet úředníků o 40 procent, ale na efektivitě úřadu to není znát.

Chcete být ministryní práce. Znamená to, že až tam přijdete, tak propustíte více než desetinu úředníků? Nebojíte se, že se úřad vzbouří?

Podle mých informací je ministerstvo v rozkladu a nefunguje dobře. Lidé, kteří pracují dobře, se o práci bát nemusejí, ale kdo se tam jen zašívá, by si měl hledat práci jinde.

Kritizujete vládu, že nepředložila důchodovou reformu. Jak to chcete vyřešit vy? Tím, že zvednete hranici důchodového věku nad 65 let?

Neříkáme zvednout, ale přehodnotit. Už dnes je v zákoně, že hranice věku je 65 let a každých pět let by se to mělo přehodnotit. Ale aby penze mohly dál růst, tak se musíme důchodovým věkem určitě zabývat. A také hledat další rozpočtové zdroje.

Musíme motivovat lidi v produktivním věku, aby co nejvíce sami spořili na vlastní důchod. Prosazujeme zaručený důchod ve výši asi jedné třetiny průměrné mzdy (ta nyní dělá 38 275 Kč), což by mohlo být 12 až 13 tisíc korun.

V tom si budete notovat s komunisty, ti chtějí totéž.

To chtějí i sociální demokraté a další. To mě naplňuje optimismem, že i když to strany současné vlády nezvládly za osm let, tak my reformu zvládneme v příštích čtyřech letech.

Koalice Spolu chce ale snížit o dvě procenta sociální odvody za zaměstnavatele. Kde na zaručený důchod pro všechny vezmete peníze?

Je to mix opatření. Tím, že zvýhodníme práci lidí, kteří mohou do důchodu, ale zůstávají v práci, zvýšíme daňové příjmy. Navrhujeme také, aby měl každý možnost přesunout jedno procento ze svých odvodů na svého rodiče. Chceme také zavést dobrovolný společný vyměřovací základ pro výpočet důchodů u manželů.

Klíčové je, abychom se na reformě dohodli napříč stranami a nehonili na tom politické body. My se chceme dohodnout i s levicí a naším krokem ke sblížení je to, že souhlasíme se zaručeným důchodem.

Často mluvíte o Babišových chapadlech ve státní správě, co tím myslíte?

Lidé mi často říkají, že za Babiše zmizeli z politiky kmotři a že to je přece dobře. Tak se jim snažím vysvětlit, že on je kmotr kmotrů a už nepotřebuje žádnou spojku, protože si podmanil celou státní správu a využívá ji ve svůj prospěch. Řada lidí ve státní správě se přizpůsobila ze strachu, ale řada chce naplnit domnělá očekávání. To půjde jen těžko odstranit.

Jak budete ta chapadla chtít odstranit a jak hlavně poznáte, že jde o Babišovy lidi?