Předseda jihomoravské ČSSD: Vytáhli proti nám paragraf na zločince

Proč jste se rozhodli s kolegy odstoupit z kandidátky?

Rok jsme připravovali tým, který by měl přinést změnu a ukázat, že je možné postavit novou ČSSD, která umí líp komunikovat. Když nám vedení sáhlo do kandidátky, tak to přestalo mít pro řadu lidí smysl.

Vždyť už v ČSSD mluvíme ve frázích jako staří bafuňáři, jako Jakešové

Hned po rozhodnutí předsednictva mi naši kandidáti volali, že tam nejsou proto, aby podporovali pana Onderku, ale soc. demokracii, a že z kandidátky odstoupí.

Proč? Onderka je už pro některé soc. demokraty na jihu Moravy tak nepřijatelný, že se kvůli tomu před volbami rozhádáte?

Jde o generační obměnu, pan Onderka tu začínal před 23 lety a od té doby tu strana nabízí pořád stejné tváře. A s nimi jsme tu prohráli poslední čtyři volby. My jsme proto chtěli přijít se změnou, protože jak říká jeden náš starosta, každý se jednou zají. Lidovci přišli s novými tvářemi, piráti nabízejí úplně neznámé lidi. Známost neznamená volitelnost.

Ale ČSSD vaším krokem ztratila zase kus důvěryhodnosti, když se takto štěpíte. Lidé to mohou vnímat, že jste zhrzený, protože vás vedení strany odsunulo z prvního na třetí místo.

Nejsem zhrzený, ale už se na tom nedokážu podílet, protože mám jinou vizi soc. dem. Myslíte, že je v pořádku, když si 85 procent krajských delegátů odhlasuje kandidátku a vizi do voleb, a pak přijde vedení strany a použije paragraf stanov proti zločincům?

Břetislav Štefan (druhý zleva) při zahájení kampaně ČSSD ke krajským volbám 2020. Foto: Václav Šálek, ČTK

Co tím myslíte?

Ve stanovách máme pojistku v případě, že se na kandidátku dostane třeba trestně stíhaný nebo člověk s kauzami, které by mohly stranu poškodit, tak tehdy může vedení upravit kandidátku. Toho by se ale mělo používat jako šafránu.

Onderka i Hamáček říkají, že jednali podle stanov. I ostatní strany mají ve stanovách, že kandidátky schvaluje nejvyšší vedení.

Ale když ANO na Vysočině nechtělo Faltýnka, tak jim ho Babiš necpal a domluvil mu to jinde. Protože když se vedení strany chová takto, tak k čemu jsou potom krajské organizace? My jsme přitom největší organizace v republice.

A když jsem se jich zeptal na důvod změny, tak řekli, že pan Onderka má vyšší známost, ale přitom to nemají podpořeno žádným průzkumem. Pak vystoupí předseda Hamáček, že si neumí představit, že by byl na jednom pódiu s člověkem, který nesouhlasí, že jsme v Babišově vládě. To je síla, já myslel, že jsme v demokratické straně a že mohu veřejně říci, že se mi angažmá s Babišem ve vládě nelíbí.

Ale ČSSD se demokraticky rozhodla, že ve vládě s Babišem bude, tak se Hamáčkovi nedivte, že vás vnímá jako rozbíječe strany.

Potom ale nemáme demokracii.

Ale demokracie není jen o tom, že si každý říká, co chce, ale že přehlasovaná menšina se podřídí většině.

To nerozporuji, ale myslím si, že v demokratické straně je možné říkat různé názory.

Zůstáváte předsedou krajské organizace? Jak to bude fungovat, budete podporovat kandidátku ČSSD, jak by se od krajského předsedy očekávalo?

Zůstávám, ale ta kandidátka je dílem předsednictva a bere za ni odpovědnost. Problém je, že se to stalo už loni před krajskými volbami v Ústí a dopadlo to špatně, a kde máme jistotu, že toto porušování pravidel nebude pokračovat. Proto bylo potřeba se ozvat. Když se překročí určitá hranice jako u domácího násilí, tak je potřeba to říci.

Přirovnáváte chování stranického předsednictva k domácímu násilí?

Když jste v nějaké rodině a někdo vás tyranizuje a poškozuje, tak se bráníte. Důvodem našeho odstoupení nebylo poškodit ČSSD, ale brutální zásah do kandidátky bez toho, aniž by to s námi komunikovali.

Čekáte, že ČSSD tyto změny na kandidátkách poškodí ve volbách?

Vedení má nějakou strategii, chce mluvit jedním hlasem. Dobře. Ale nevím, jestli to bude fungovat. Další věc je, že máme pět ministrů a z toho jsou tři úředníci. Proč nejsou ministři z řad poslanců, kteří by rozhodnutí dokázali vysvětlit nejen veřejnosti, ale i dovnitř strany?

Jana Maláčová ani Jakub Kulhánek to nedělají. Oni nevzešli ze strany a nemají v ní podporu. Jediný pořádný politik, který tam zůstal, je Lubomír Zaorálek, který to umí vysvětlit i dovnitř strany. Honza Hamáček to taky dělal, ale už to nedělá. Viděl jste začátek kampaně? To byla bezradnost a zaběhané koleje. Vždyť už v ČSSD mluvíme ve frázích jako staří bafuňáři, jako Jakešové.

V průzkumech je ČSSD na hranici volitelnosti. Prospělo by jí podle vás, kdyby vypadla na čas z ringu?

Dříve jsem si to nemyslel, ale teď si to myslím čím dál víc, protože vidím unavenost lidí, kteří se snaží, co mohou, ale veřejnost to nepřijímá.

Otázka je, jestli byste jako lidovci dokázali přežít i mimo Sněmovnu?