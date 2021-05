Přednostní registrace chroniků končí už v sobotu

Jedním z důvodů je postupné snižování věkové hranice pro registraci na současných 45 let. Prioritní registrace chroniků se zavedla v době, kdy měli na očkování nárok jen nejstarší senioři, takže mladší rizikoví pacienti neměli možnost se k vakcíně dostat. Právo na to důrazně upozornilo v polovině března příběhem jednatřicetiletého Martina Krčka, který má svalovou dystrofii Duchennova typu, tedy vzácné genetické onemocnění.

Do očkovacích center se dosud nahlásilo bezmála 200 tisíc chroniků. Do této skupiny patří podle odhadů ministerstva asi 1,5 milionu lidí. Většina z nich je ale v seniorním věku a dostala se tak k očkování už dřív.

Takových lidí je podle jeho odhadu zhruba 50 tisíc plus jejich pečující. „Mají problém dostat se do očkovacích center a chtěli by být očkováni doma, a to vůbec nefunguje. Dokonce příliš nefungují ani mobilní očkovací týmy, které by mohly zajíždět za klienty,“ dodal Krása. Připomíná i situaci u praktických lékařů, kde se podle ministerstva zdravotnictví nahlásilo přes 49 tisíc chroniků mladších 55 let.