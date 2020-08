Předchozí starosti vzala voda, říká seniorka, které červnová povodeň zničila dům

„Přechozí bolesti a starosti vzala voda. Totálně mi to vyčistilo hlavu. Hlavně že jsme to přežili ve zdraví a já poznala bezbřehou solidaritu místních lidí. Sama nerada někoho něčím obtěžuji, ale oni přišli hned s otevřenou náručí,“ vypočítala žena osobní pozitiva povodně v obci v Železných horách.

Přívalová vlna zaplavila seniorčin domek po prarodičích do výšky půldruhého metru. Žena stačila na poslední chvíli pomoci do bezpečí 88letému otci a 84leté matce. Trosečníkům uchýleným na vyvýšené posteli zachránili život hasiči ve chvíli, kdy do pokoje hrozil průnik vody zadržované skleněnými dveřmi a oknem. Vozy zaparkované před domkem povodeň spláchla do strouhy.