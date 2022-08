Před dvaceti lety poničila voda i nejstarší kamenný most

Blanice i Otava přesáhly v srpnu 2002 hranice stoleté vody. V jednu chvíli se přes nejstarší kamenný most ve střední Evropě celý den valily proudy vody, vidět byly pouze starobylé sochy. Voda se z Otavy následně rozlila do okolních ulic.

„Všichni si přejeme, aby se podobná událost už nikdy ne­opakovala. Na druhou stranu si při současných klimatických změnách musíme uvědomit, že povodně se nedají vyloučit. Chtěli jsme 20 let starou tragédii připomenout i proto, že už od té doby vyrostla jedna generace, která to nezažila,“ řekla Kovaříková.

Broulim dodal, že práce hasičů trvala několik týdnů. Do akce mohli jít většinou až ve chvíli, kdy voda opadla. „A pak to pro nás všechno začalo. Bylo to náročné a jen se potvrdilo, že bez dobrovolných hasičů bychom to všechno nezvládli. Koneckonců to se ukázalo i teď při požáru v Českém Švýcarsku,“ řekl.