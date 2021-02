Pražští radní odmítli stavbu u hotelu Intercontinental

Podle schváleného dokumentu je plocha, na které by měla budova stát, veřejným prostranstvím, a stavba je proto nežádoucí. Podle územního plánu je nyní možné na veřejném prostranství umístit jen drobné obchodní prostory. Investor nicméně již dříve získal souhlas všech potřebných orgánů a institucí včetně pražského magistrátu a IPR. Samospráva města o povolení stavby nerozhoduje, může jen podat námitku jako účastník řízení. Právě tím nyní politici pověřili IPR.

Nynější piazzetta byla v minulosti zastavěna, část domů však byla zničena na konci druhé světové války a zbytek byl zbourán na konci šedesátých let. Nyní většinu prostoru zabírá ventilace a vjezd do podzemních garáží hotelu, které by měly po rekonstrukci zmizet. Podle investorů má nová budova zabírat 8,5 procenta nové plochy náměstí. Po Miloši Formanovi se prostranství jmenuje od roku 2018.