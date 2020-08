Pražský Vítkov čeká proměna, bude i promenáda

Přeměna rozdělená do šesti etap má zabrat několik let. Kromě úprav zeleně, laviček a dalšího mobiliáře a podobně by na vrchu měla vzniknout promenáda v ulici Pražačka, která vede od památníku na Ohradu. V první fázi město neplánuje kácet stromy, s možnou výjimkou tří uschlých.