Pražský okruh se v roce 2021 stavět nezačne. Chyboval úředník, vysvětluje ministr

„Nastala tam v letošním roce o prázdninách bohužel nepříznivá situace, kdy jeden ze stavebních úřadů zahájil územní řízení a bylo i veřejné projednání, ale ukázalo se, že to územní řízení nebylo zahájeno v souladu s právními předpisy,” řekl Novinkám ministr Kremlík s tím, že zahájení řízení se muselo opakovat včetně veřejného projednání, které by mělo proběhnout v prosinci.

Následně přiznal, že sliby z léta se naplnit nepodaří. „Nerad dávám sliby. O tomto termínu se uvažovalo a ten termín byl. Vypadá to v danou chvíli, že rok 2021 se nedodrží a přeskočí do roku 2022, ale bude hrozně záležet na tom, jestli v rámci územních řízení a dalších řízení budou podávány opravné prostředky a námitky,” uvedl.

To, že dostavba úseku 511 mezi D1 a Běchovice začne v roce 2021, ještě v létě slibovali s odkazem na Ředitelství silnic a dálnic ministr dopravy i premiér. Úsek měl být následně otevřen v roce 2024, přičemž premiér Babiš opakoval, že by byl rád, kdyby to bylo ještě dříve.