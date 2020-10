Pražský ECMO tým zachránil život novorozenci v Ostravě

„Většinou je dítě v kritickém oběhovém a respiračním selhání, kdy všechny konvenční metody selhaly a nejsou schopny zajistit okysličení. Z těchto důvodů se dává na mimotělní podporu,“ vysvětlil Vobruba s tím, že novorozenec je po napojení na ECMO schopný zvládnout cestu do Prahy speciálně vybavenou sanitkou.

„V současné době spolupracujeme s Armádou ČR, která nás nikdy nenechá ve štychu,“ prozradil primář 2. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Tomáš Grus a dodal, že armáda je ve velmi krátkém čase schopna zorganizovat letecký transport týmu do vzdálenějších míst, což výrazně urychlí pomoc dítěti.

„Bohužel zatím dítě jezdí sanitkou ve speciálním inkubátoru po dálnici, ale vyjednáváme, abychom i děti mohli vozit letecky, protože je to jednoznačně šetrnější a rychlejší.“

Ročně zasahuje ECMO tým zhruba patnáctkrát, podle primáře Gruse je ale v Česku dvakrát tolik případů, kdy je jejich pomoc potřeba. „Zbytek nám bohužel uniká. I přestože to děláme už takovou dobu, i přes veškerou osvětu, tak nás pracoviště nekontaktují nebo v horším případě o nás nevědí. Snaží se to léčit konvenčně, nicméně ne vždy to pak dopadne dobře,“ poukázal.