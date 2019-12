Pražská rada jedná o zveřejnění auditu k Babišovu střetu zájmů

„Aktuálně řešíme s právním oddělením otázku případných sankcí vyplývajících z jeho zveřejnění. Občané mají právo na to, znát jeho obsah. A my ho v žádném případě nechceme veřejnosti tajit. Jedná se o závažný střet zájmů,” uvedl.

Podle nich je premiér Babiš ve střetu zájmů a jeho bývalá firma Agrofert by měla na dotacích vracet až půl miliardy korun. To by nakonec znamenalo, že peníze půjdou z rozpočtu Česka a následně by se po Agrofertu vymáhaly.