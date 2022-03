Praze chybí kapacity, běžence chce stěhovat do tělocvičen

Primátor Zdeněk Hřib (piráti) ve čtvrtek řekl, že Praha už nemůže využívat princip relokace do jiných regionů. Tělocvičny jsou tedy nouzovým okamžitým řešením. „Umožní to, abychom mohli umisťovat někam lidi, u nichž nebudeme mít dosud zajištěné okamžité ubytování ve standardnějších prostorách,“ řekl Hřib.

Když se současná uprchlická vlna porovná s vlnou, již v letech 2015 a 2016 zažívalo Německo, jde už podle Hřiba v Česku při přepočtu na hlavu o stejná čísla. „V Německu byl příliv rozvrstven do několika měsíců, my se s ním pereme v horizontu několika dnů,“ řekl Hřib.

Stát by podle něj měl stanovit mechanismus, jak uprchlíky rovnoměrně rozdělovat do krajů. „Bude to snesitelnější, než když polovina lidí bude směřovat jen do dvou krajů, Prahy a středních Čech,“ konstatoval Hřib.