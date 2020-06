Prázdniny jsou za měsíc. Ministerstvo o dovolenkových poukazech stále mlčí

Na dotaz, jaká by měla být jejich výše, pro koho budou určeny, případně jak bude probíhat jejich distribuce, však ministerstvo přes opakované urgence neodpovídá a mluvčí pouze konstatoval, že se na přípravě pracuje.

Dostálová přitom před časem tvrdila, že poukazy by měly být využitelné v době letních prázdnin, tedy v červenci a srpnu.

Neurčitost provázela i předchozí vyjádření ministryně na toto téma. Možnou hodnotu poukázky uváděla mezi třemi a pěti tisíci korunami, přičemž zvažovaný princip byl, že by se jednalo o slevu, kterou by člověk mohl uplatnit při vícedenním pobytu.

Jasné není ani to, jakých lokalit by se poukazy mohly týkat, neboť jak Dostálová sama přiznala, turisticky atraktivní lokality, jako jsou horské oblasti, hlásily kvůli stále omezeným možnostem cestování do zahraničí už nyní velkou obsazenost. I bez poukazů. Bez turistů naopak strádají lokality, které jsou závislé na zahraniční klientele, ať už jde o Prahu, Brno, či západočeské lázně.