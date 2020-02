Pravice vůči Milionu chvilek ochladla

První místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin demonstraci vítá. „Volba pana Křečka ombudsmanem je dalším důkazem funkčnosti koalice ANO–KSČM–SPD–ČSSD a Hradu. Koalice, která prokazuje snahu ovládnout média, justici a státní správu. To by vedlo k omezení svobody člověka – občana – a v důsledku k omezení jeho rozhodování ve volbách,“ řekl Právu Czernin.

S jejich postojem souhlasí poslankyně Jana Černochová. „Naštvalo mě už to, co říkali do médií ještě předtím, než volba ombudsmana proběhla. Demokraticky zvolení zástupci ve Sněmovně zvolili v demo­kratické tajné volbě, to nikdo nemůže zpochybňovat,“ řekla Právu.