Praktičtí lékaři začali očkovat, přivítali by víc vakcín

„Lidé zájem mají. V našem soukromém registru máme asi 560 zájemců všech věkových kategorií. Osob nad 80 let věku máme 136,“ řekl Právu s tím, že rozšířením sítě očkovacích míst pro praktiky se očkování stává dostupnějším. A to nejen, co se týče vzdáleností, ale i skutečností, že řada lidí, zejména z řad seniorů, svému lékaři důvěřuje.