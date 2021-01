Praktičtí lékaři: Lidé volají, chceme se nechat očkovat u vás

„V první fázi jsme očkovat nechtěli, zvláště logisticky náročnější vakcínou od Pfizeru, ale když jsme viděli, jaký nastal chaos, jdeme do toho. V Česku neexistuje odbornost s většími zkušenostmi s očkováním než praktici,“ prohlásil na tiskové konferenci Cyril Mucha, praktický lékař z Prahy.

„Ochota je velká. V každém kraji se přihlásilo přes polovinu praktiků. Někteří praktičtí lékaři už dokonce očkují i vakcínami od společnosti Pfizer, u kterých je nutné zachovat chladový řetězec. V některých krajích, třeba ve Zlínském, a městských částech například v Praze 9 nebo Praze 7, kde to funguje brilantně, už očkují. Ale vše záleží na tom, je-li politická vůle dostat vakcínu k praktikovi. Ti už zbytek zajistí,“ prohlásil Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.

„Během uplynulého víkendu se například zapojilo v Moravskoslezském kraji dvě stě lékařů. O víkendu šli do práce a vymysleli, jak od úterý do pátku naočkovat 5800 lidí. Zorganizovali neuvěřitelnou akci. A v neděli večer jim z kraje napsali, že se celá akce ruší. A i jinde v krajích byly pozastaveny pilotní projekty. Například v Ústeckém kraji. Tam si sehnali i řidiče s autem, kde je mrazák. Lidé jsou velmi kreativní. A pak se od vedení kraje dozvěděli, že způsob distribuce vakcín neodpovídá předpisům, a byl konec,“ popisuje problematickou cestu vakcín do ordinací Šonka.