Praktici teď ordinují přes mobil

„Snažíme se objednávat rodiče tak, aby chodili jeden po druhém, aby neseděli v čekárně a šli rovnou do ordinace. Ráno například volala maminka tříleté holčičky, která má na nohou pupínky. Poslala fotografii přes mobilní telefon a vyřešily jsme to. Tyto banálnější případy je nutné opravdu řešit po telefonu a zbytečně sem nechodit,“ dodala Holá.

Jihomoravští praktičtí lékaři nezavřeli v pondělí své ordinace. Přes den jim byly rozvezeny do ordinací respirátory, které stát dostal darem od finanční skupiny PPF. Z mnohých pacientů ale radost neměli. Shodují se na tom, že polovina z nich k nim vůbec neměla chodit.

„Přicházejí lidé s banálními problémy, jako opuchnutý kotník. Vůbec nemají v ordinacích co dělat. Stačilo si zavolat a vyřešili bychom vše po telefonu. Takto se nám míchají s pacienty, kteří mají příznaky koronaviru,“ řekl Právu předseda jihomoravské organizace Sdružení praktických lékařů Ivo Procházka, který ordinuje v Jedovnicích na Blanensku.

Podle něj by každý pacient měl používat selský rozum a zvažovat, zda skutečně musí k lékaři. Zdůraznil, že někteří lidé nemají nejmenší ponětí o závažnosti situace. Procházka začne své pacienty zřejmě třídit tak, že ráno bude řešit běžné pacienty, pak vydezinfikuje ordinaci a od jedenácti bude k dispozici pacientům s podezřením na koronavirus. Sdružení eviduje na jihu Moravy zhruba 500 členů.

„Pokud lékař ordinuje jeden den i se sestrou, tak druhý den už se musí obejít bez sestry. Takže pokud se situace nezmění, můžeme být v provozu tak nejvýše do středy. Byl příslib, že dostaneme další respirátory, ale kraj je dal na záchranku a do nemocnic, nedostali jsme ani žádné brýle, ani pláště, ani čepice,“ sdělil Nečas.

Praktická lékařka v centru Ostravy v pondělí uzavřela čekárnu ambulance. Je jí totiž přes 65 let a zdravotní sestra má čtyři děti, z nichž jedno bohužel bylo v kontaktu s nakaženým, takže se nyní čeká na výsledky testu.

Ochranné pomůcky nemáme. Snad do konce týdne, doufají lékaři Koronavirus

„Pacienty ani nepouštíme do objektu. Chodím za nimi v ochranných prostředcích. Máme už totiž několik pacientů po karanténě, co se vrátili z Rakouska a Švýcarska, pár Slováků, co byli na montážích v zahraničí. Navíc zkolaboval portál pro vystavování elektronických neschopenek, protože je přetížený,“ líčila Právu zdravotní sestřička, která si nepřála zveřejnit jméno.