Praha uvažuje o výkupu nemovitostí

Podle Zábranského na magistrátu vzniká návrh integrovaného systému řešení bytové nouze. Možné výkupy by byly jednou z jeho součástí. Praha by podle něj mohla zřídit vlastní městskou realitní agenturu a zprostředkovávat nájem. „V současnosti vymýšlíme, jak by měla fungovat, a udělali jsme si průzkum na trhu, za jakých podmínek by o to měli majitelé bytů zájem,“ uvedl Zábranský. Zelení navrhli, aby město začalo aktivně nabízet majitelům prázdných bytů a domů možnost zprostředkování nájmu minimálně na dva roky s městskou garancí. Mohlo by to vést k určitému poklesu cen nájemného, které jsou stále pro mnohé zcela nedostupné.