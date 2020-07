Praha si najala Piráta, aby našel Hřibovi šéfa magistrátu. Pospíšil je v šoku

„Nezjišťovala jsem si, kde je členem. Je mi to jedno. Vycházím z vlastních zkušenosti s touto společností. Je to naprosto nestranný profesionál,” doplnila Javornická.

Společně se svým týmem vytipoval osm lidí a se třemi z nich se osobně viděl. Výběr následně předal ředitelce Javornické. Ta ještě dávno před vypsáním jakéhokoliv výběrového řízení předala osm jmen zástupcům koalice, kteří řekli, koho by si přáli, aby se do výběrového řízení přihlásil.

O tom, že předvýběr kandidátů, které dostali na stůl, dělal Pirát, prý nevěděl. „Jsem v šoku. Budu si to prověřovat a budu chtít vědět, jak byla firma vybrána a proč nám to nikdo neřekl. Považuji to do jisté míry za chybu, protože to může výběr zpochybnit,” doplnil Pospíšil.