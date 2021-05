155 korun za kus. Praha sehnala pro školy PCR testy v ceně antigenních

Praha má zatím domluvených devět tisíc testů pro školy, jejichž je zřizovatelem. Podle Šimrala by to mělo stačit do konce května. Pokud bude zrušena rotační výuka, což vláda v hlavním městě plánuje pro základní školy od pondělí 17. května, bude třeba nakoupit testy další. Od června se předpokládá, že by se ve víceletých gymnáziích testovalo jednou za 14 dní asi šest tisíc žáků.