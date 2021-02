Praha rozvezla vakcíny praktikům. Zhoršili jste naši vyjednávací pozici, tvrdí ministerstvo

Šéf resortu Jan Blatný (za ANO) už na páteční ranní tiskové konferenci k očkování nadnesl, že „není možné, aby se někdo sebral, naložil vakcíny do auta a jezdil s nimi po Praze”. Mířil tak na to, že od čtvrtka v Praze vakcíny od společnosti AstraZeneca, kterými se dlouhodobě neočkuje, protože resort nevybral včas distributora, začali řidiči rozvážet 170 zapojeným praktickým lékařům.

Redakce Novinek se s žádostí o vysvětlení tweetu obrátila na mluvčí ministerstva zdravotnictví Barboru Peterovou. „Řeší se to od včerejška. Výrobci sledují, co se s jejich vakcínami děje. Nákupy probíhají přes Brusel, ale my jsme samozřejmě s výrobci v kontaktu. Nemáme s nimi zakázáno mluvit,” sdělila Peterová.