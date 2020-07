Praha potřetí za dva roky hledá ředitele magistrátu. Hřib to schytává i z koalice

„Je to největší zodpovědnost primátora. Ten by měl bouchnout do stolu a říct, že tady jsou kandidáti, o které stojí, a věnovat se tomu trochu aktivněji. Je to jeho laxní přístup. Kdybych já takto vedl ministerstvo a vybíral takhle náměstky, tak se resort úplně rozpadne,” řekl Novinkám šéf koaličních Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil , který byl ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase ministrem spravedlnosti.

„Pokud to skončí blamáží, tak někoho vybereme my. Když lidé, které bych si já představoval, vidí správu města, tak to odmítli. Bohužel to považuji za chybu. Předchozí řízení probíhalo chaoticky, unikly informace a poškodilo to kandidáty,” pohoršoval se Pospíšil nad přechozím postupem.