Praha má výsledky testování žáků. Antigeny odhalily 1100 pozitivních dětí

Praha se snaží najet na britský systém „test to stay”, který spočívá v tom, že jsou do karantény posílaní jen PCR pozitivní žáci a ostatní děti jsou místo karantény každý den testovány.

„Britská data ukazují, že právě tento systém, pokud by bylo kontinuální každodenní testování, je stejně bezpečný jako systém posílání dětí do karantény,“ řekl Šimral. Ve středu tento systém podpořila i skupina MESES.

„Děti jsou testovány antigenním testem. Pokud jsou pozitivní, vyřadí se z kolektivu a počká se na rodiče. Ti jdou s dítětem na PCR test, a když je pozitivní, dítě jde do karantény. Ostatní děti omezovány nejsou, protože se potkaly pouze v pondělí ráno,“ vysvětlila Jágrová.

Také plánuje jednání s pražskými vysokými školami ohledně očkování na kolejích, kam by chtěl poslat očkovací týmy.

EMA začala s vyhodnocováním vakcíny od Moderny pro děti od 6 do 11 let

„Zásadní rozdíl je, že my se potýkáme s podstatně zředěnějším vzorkem, kde je menší množství virové RNA. A musíme ho dost složitě a zdlouhavě zakoncentrovávat,“ přiznal Bartáček.

Přibližně před měsícem totiž přišli na to, že situace v Praze je mnohem horší, než jak se zdálo z oficiálních dat, dnes už se data poměrně shodují.

Testování ve spolupráci s Prahou 9 probíhalo od 1. září, kdy chemici dvakrát týdně odebírali vzorky ze sedmi škol. „Jedná se o pilotní projekt a pokud by se měl rozjet, je potřeba masivní podpora ze strany státní správy,“ řekl Bartáček.

Jejich cílem prý není testovat za každou cenu, ale pouze tam, kde mají pozitivní vzorek z odpadních vod. To podle něj ušetří spoustu prostředků.

Hygienička Jágrová se též vyjádřila k výsledkům testů z celé Prahy. Z předběžných výsledků z týdnu od 1. do 7. listopadu bylo údajně pozitivních 553 žáků, 69 učitelů a v karanténě bylo 6,5 tisíce dětí.

Zdůraznila, že se hygiena snaží postupovat individuálně a nedávat do karantény celé třídy. Počet případů je ale podle ní obrovský.

„V tomhle týdnu jsme řešili výskyt na 300 školách, my na to máme 20 pracovníků běžně, je tedy zcela evidentní, že to nejsme schopni zvládnout,” uvedla Jágrová.