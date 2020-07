Praha je zaplavená falešnými kasiny

Regulace v Praze je aktuálně velmi žhavé téma. Radní Hana Marvanová právě připravuje a projednává napříč pražskými městskými částmi materiál, který by mělo na podzim schválit zastupitelstvo. V Praze v předchozí vlně proběhla regulace počtu a druhu míst, po níž zůstalo 101 míst se statusem kasina. Problém však je, že to je stále obrovský počet, pro porovnání Vídeň má kasina tři.

Dokonce u řady provozoven není vůbec přítomen krupiér a je pouze údajně na telefonu, pokud by někdo o hru projevil zájem. Takto to zákon skutečně nemyslí a provozování tohoto typu nemá s provozováním opravdového kasina nic společného.

Doporučuji paní Marvanové, aby zachovala svou původní myšlenku a předložila na podzim variantu se zákazem technických her plošně. Chceme-li v Praze zachovat opravdu pouze kvalitní kasina s živou hrou, je potřeba prosadit právě tento typ regulace. Alespoň se ukáže, kdo to s regulací hazardu na území našeho hlavního města myslí vážně.

Situace, kdy byly herny a kasina zavřené po dobu více než dvou měsíců, zde ještě nikdy za posledních 30 let nebyla. A troufnu si říct, že se jen velmi těžko zopakuje. Pro řadu gamblerů to znamenalo dvouměsíční vynucenou abstinenci.

Jde zejména o to, že stojíme na neopakovatelném rozcestí, kdy mnohé závislé můžeme nasměrovat k vyhledání pomoci namísto cesty zpět do kasina nebo herny. Jejich provozovatelé se zase z druhé strany snaží zvýšeným důrazem na reklamu, nabízením bonusových nabídek apod. vrátit své „klienty“ zpět. Je tedy otázkou, kdo tento souboj vyhraje.

Toto jsme dříve slýchávali jako negativum rušení kamenného hazardu. Ta souvislost tam ale není. Hazard na internetu roste, protože internet jako takový roste. Ten trend přibývání her a hráčů na internetu zde jistě je a bude. Je potřeba tomu prostředí věnovat zvýšenou pozornost a rozumně jej regulovat. V ČR tomu byly položeny nějaké legislativní základy, ale zatím velmi nedostatečné, bude to potřeba znovu otevřít a zregulovat lépe.

Z adiktologického pohledu je vždy varující, když rostou čísla u her, které mají vysoký závislostní potenciál. To platí jak pro automatový hazard, tak pro online hraní různého druhu.

Mladí lidé vždy byli více ohrožení a trendem určitě je, že s větší dostupností internetu a her na něm mohou být ohroženi ještě více. Na druhou stranu, i pro ně platí pravidla a budeme se muset zamyslet, zda jsou dostatečná. Dříve zase mladí hrávali otevřeně v hernách, často pod 18 let. V sociálně vyloučených lokalitách rodiny v herně často vegetovaly celé dny. To už dnes tak časté není a ani prostředí na internetu nemusí být čistá džungle. A se zprovozněním registru hráčů by se to zase mělo o trochu zlepšit. Zodpovědní provozovatelé se jistě bránit přísnějším pravidlům a větší zodpovědnosti nebudou. Alespoň se tak oddělí zrna od plev.

To však není omluvenka ani pro jednoho ministra financí, za nichž zatím k oddálení došlo. Ministerstvo financí se se snahami provozovatelů o torpédování výběrového řízení mělo lépe popasovat. Poslední zprávy jsou, že by registr měl být spuštěn v nejbližších dvou měsících. Jak říkám, počkám si. Jeho fungování je velmi důležitou součástí regulace hazardu. Prozatím bez něj mohou bez problémů hrát i osoby, které by měly být ze hry vyloučeny, jako jsou například lidé v insolvenci nebo pobírající sociální dávky. Stranou nechávám to, že za nás by měl být záběr vyloučených osob širší. Nepostihuje totiž lidi v mnoha exekucích, pouze ty, kteří již jsou v úpadku. To dle mého nestačí.